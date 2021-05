Casa Blanca ofrece transporte gratuito para acelerar vacunación

Con este plan, Biden busca que el 70% de adultos reciba la primera dosis antes de julio.

De acuerdo con una nota publicada por CNN, La Casa Blanca logró un acuerdo con Uber y Lyft para proveer transporte gratis para acelerar la vacunación en la población adulta estadounidense.

Uber y Lyft ahora forman parte de la nueva asociación de la Casa Blanca para lograr los objetivos antes del día de la independencia. La administración de Biden pretende inmunizar a la población adulta con al menos la primera dosis.

President Biden is set to announce additional steps toward promoting vaccine accessibility, including free rides on Uber and Lyft to vaccination sites, to help meet the administration's goal of 70% of adults getting at least one coronavirus shot by July 4. https://t.co/lntZwjFBlz — CNN (@CNN) May 11, 2021

"Para garantizar que el transporte sea menos una barrera, desde el 24 de mayo hasta el 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán a todos viajes gratis hacia y desde los sitios de vacunación. Creo que eso es realmente un paso adelante", dijo Biden durante una reunión virtual con gobernadores en la Casa Blanca el martes, según refiere CNN.

Promover viajes

La Casa Blanca compartió información sobre la ubicación de alrededor de 80 mil sitios de vacunación con las compañías de viajes compartidos y las dos compañías planean promover los viajes gratuitos en sus aplicaciones.

"Las personas podrán simplemente seleccionar un sitio de vacunación cercano a ellos, seguir instrucciones simples para canjear su transporte y luego obtener un transporte para llevarlos hacia y desde un sitio de vacunación cercano de forma gratuita. La función se lanzará en las próximas dos semanas y se extenderá hasta el 4 de julio ", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Además de los viajes gratuitos, también se están ampliando los centros de vacunación. (Foto: AFP)

Además, la administración está aumentando los sitios de vacunación con nuevas asociaciones con los colegios comunitarios de la nación, que brindan clínicas de vacunación en el lugar.

Los nuevos esfuerzos se producen una semana después de que Biden estableciera un nuevo objetivo de administrar al menos una dosis de vacuna al 70% de la población y tener 160 millones de adultos estadounidenses completamente vacunados para el 4 de julio.

Hasta ahora, alrededor de 153 millones de adultos, aproximadamente el 58% de la población adulta en los EE. UU., han recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.