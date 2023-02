Caso Dani Alves: La frase que la víctima no paraba de repetir

Fiscalía se opone a la libertad Dani Alves por riesgo de fuga.

Supuesta víctima de Dani Alves sigue manteniendo firme su relato sobre los hechos denunciados el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, donde asegura que fue abusada por el futbolista brasileño en un aseo de la zona VIP.

Según publicó el periódico La Vanguardia, la joven, que no ha cambiado su relato en ningún momento, fue presa de un ataque de ansiedad nada más producirse los hechos del que fue testigo un miembro de la seguridad de la sala. El empleado de la discoteca, viendo el estado en el encontraba la mujer, la detuvo para interesarse por ella.

El vigilante de seguridad, llamado a declarar también en el caso, habría asegurado que la joven se disponía a abandonar en ese momento la discoteca entre lágrimas y repitiendo la misma frase una y otra vez: "No me van a creer, no me van a creer...".

Según ha desvelado también La Vanguardia, luego de salir del baño donde supuestamente se produjo la violación, la joven suplicó a su amiga y a su prima que abandonaran el lugar. Mientras la invadía un ataque de ansiedad y un llanto desconsolado que le dificultaba Alves trataba de explicar lo sucedido al jefe de seguridad de la discoteca.

No consideran libertad por temor de fuga

Según han informado fuentes del ministerio público, la Fiscalía ha presentado ya su informe ante la Audiencia de Barcelona para oponerse a que deje en libertad al futbolista y rechaza las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone su defensa.

La defensa de Alves recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, por lo que el tribunal deberá decidir en los próximos días si lo excarcela, una vez disponga de los informes de la Fiscalía y de la acusación particular.