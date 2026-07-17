Colegio de Economistas inicia elección de delegados ante postuladora de la CGC

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El Colegio de Economistas inició la elección de dos representantes ante la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas.

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A partir de las seis de la tarde se cerrarán las mesas de votación a nivel nacional para elegir a los dos representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), ante la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030.

Desde las ocho de la mañana de este viernes 17 de julio se abrieron las mesas de votación de los ocho centros habilitados en todo el territorio nacional.

Según Christian Lux, presidente de la Junta Directiva del CCEE, en esta elección, según la cantidad de agremiados les corresponde elegir a dos representantes.

Agregó que en este proceso eleccionario participan cinco planillas que cumplieron con los requisitos establecidos por la norma interna del CCEE.

En el proceso de elección del Colegio de Economistas participan cinco planillas. (Foto: Guatemala Visible/Soy502)

Dijo que, aunque a partir de la apertura de esta sesión extraordinaria, la responsabilidad recae en al Tribunal Electoral, los centros de votación cerrarán sus puertas a las 18:00, según la convocatoria efectuada.

Integración de la Comisión

La Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a jefe de la CGG, esta integrada por un rector de las Universidades de país, así como por los decanos de las Universidades del país que cuentan con la carrera de contaduría pública y auditoria, y por igual numero de representantes de los colegios profesionales.

Es de resaltar, que el pasado miércoles 15 de julio, el Foro de Rectores de las Universidades del país, eligieron como presidente de esta Postuladora al rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés.

Además, para el próximo 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores efectuará su proceso de elección para elegir a los restantes once representantes gremiales ante la respectiva Comisión de Postulación.

Los candidatos por el CCEE

Las cinco planillas inscritas en el proceso de elección del CCEE representan como opción a: