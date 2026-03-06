Versión Impresa
Tránsito lento: triple colisión provoca congestionamiento en zona 10

  • Por Geber Osorio
06 de marzo de 2026, 16:21
Ciudad de Guatemala
Tres vehículos se han visto involucrados en un accidente de tránsito en zona 10. (Foto: Captura de video)

La circulación vehicular se ha visto afectada debido a la obstaculización de uno de los carriles del sector.

Un triple accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 6 de marzo en la 6a. avenida y 10a. calle de la zona 10 capitalina.

Por motivos que se desconocen, tres vehículos colisionaron entre sí y esto ha provocando congestionamiento en el sector.

El tránsito se mantiene lento rumbo a la diagonal 6, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Las autoridades de tránsito le solicitan a los demás automovilistas que circulen con precaución para evitar mayores inconvenientes.

El percance vial no dejó personas heridas ni lesionadas, solo los daños materiales.

