¿Quiso acabar con su vida? La estremecedora confesión de Christian Nodal

Christian Nodal estremeció en redes sociales tras narrar la forma en la que intentó quitarse la vida.

A sus 23 años, Christian Nodal ha cosechado una sólida carrera musical. El joven originario de Caborca, Sonora, también se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

Tras ser reconocido mundialmente, el artista ha obtenido un logro más en su vida profesional, y es que que se convirtió en la portada de la revista The Rolling Stone.

Difícil infancia

Con ello, el intérprete de "Ya no somos ni seremos", volvió a acaparar la atención, pues durante los últimos días ha sido severamente criticado por su aspecto físico y vida personal. Más allá de ello, en esta revista dejó al descubierto fuertes episodios que vivió durante su niñez y adolescencia.

Según Nodal, tuvo una infancia muy complicada, llena de sufrimiento y colapsos, a pesar de vivir en un ambiente familiar.

Uno de los recuerdos que más lo marcó fue cuando tuvo su madre sufrió un ataque de epilepsia, mientras que su padre trabaja para poderlos sacar adelante y para poder darles de comer.

"Al borde del suicidio"

También narró que creció y vivió la mayor parte de su vida con su abuela, quien es la mujer más importante en su vida.

En esa época, el mexicano recordó que estuvo al borde del suicidio, pero fue su abuela la que le salvó la vida tras descubrir lo que quería hacer.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, relató Christian.

