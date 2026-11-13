Cierre de espacio aéreo en EEUU afecta a tres vuelos de Guatemala

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Este cierre podría generar atrasos y cambios en algunos vuelos de llegada y salida desde y hacia Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Ordenan cancelar todos los vuelos en Estados Unidos

La tarde de este viernes 13 de noviembre se registró el cierre de operaciones en aeropuertos debido a que un problema de comunicaciones afecta las torres de control de tráfico en Estados Unidos.

Ante estas circunstancias, se reportó que los vuelos cancelados en Guatemala son: American 1013, American 2395 y UPS 371.

Mientras, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó que todo el tráfico de salida permanezca en tierra hasta nuevo aviso.

Ordenan cancelar todos los vuelos de entrada y salida por un problema de comunicaciones afecta las torres de control de tráfico en Estados Unidos. : Aeronáutica Civil https://t.co/yUx3QIUaYr — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 13, 2026

La FFA también indicó que los vuelos internacionales entrantes serán gestionados caso por caso.

Esta disposición puede generar atrasos y cambios en algunos vuelos de llegada y salida desde y hacia Estados Unidos, mientras no exista otra comunicación oficial.

Ordenan cancelar todos los vuelos de entrada y salida por un problema de comunicaciones afecta las torres de control de tráfico en Estados Unidos. : Aeronáutica Civil https://t.co/2c4Cj5WPcT — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 13, 2026

Ante estas circunstancias, la DGAC recomendó a los pasajeros mantener la calma, no compartir rumores, especulaciones ni información no confirmada y consultar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Por medio de videos compartidos en redes se logró observar la cantidad de pasajeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional La Aurora esta tarde.