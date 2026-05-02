Hundimiento en Villa Nueva complica el tránsito (video)

El hundimiento ocurrió frente a un centro comercial donde se construye un paso a desnivel.
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El colapso de un tramo en la 3a. calle, ubicada frente a un centro comercial en la zona 4 de Villa Nueva, ha generado complicaciones en el tránsito vehicular.
El incidente se registró en el área donde una empresa privada realiza trabajos para la construcción de un nuevo paso a desnivel, en las inmediaciones del bulevar Israel.
Debido al daño en dicho carril, el paso en dirección de San Miguel Petapa hacia Villa Nueva, genera congestionamiento vehicular.
Mira aquí el video:
Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinan la regulación vehicular en el área, mientras la Municipalidad de Villa Nueva informó que ya se evalúan las condiciones del terreno y los trabajos realizados para determinar las causas del colapso.