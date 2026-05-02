Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hundimiento en Villa Nueva complica el tránsito (video)

  • Con información de Eunise Valdez/Colaboradora
02 de mayo de 2026, 13:11
Autoridades investigan las causas del colapso. (Foto: Nuestro Diario)

Autoridades investigan las causas del colapso. (Foto: Nuestro Diario)

El hundimiento ocurrió frente a un centro comercial donde se construye un paso a desnivel. 

TE PUEDE INTERESAR: Vania Vargas: Una voz necesaria en la literatura contemporánea guatemalteca 

El colapso de un tramo en la 3a. calle, ubicada frente a un centro comercial en la zona 4 de Villa Nueva, ha generado complicaciones en el tránsito vehicular.

El incidente se registró en el área donde una empresa privada realiza trabajos para la construcción de un nuevo paso a desnivel, en las inmediaciones del bulevar Israel.

El cierre de carril en dirección de San Miguel Petapa hacia Villa Nueva generó congestionamiento vehicular. (Foto: Nuestro Diario)
El cierre de carril en dirección de San Miguel Petapa hacia Villa Nueva generó congestionamiento vehicular. (Foto: Nuestro Diario)

Debido al daño en dicho carril, el paso en dirección de San Miguel Petapa hacia Villa Nueva, genera congestionamiento vehicular.

Mira aquí el video: 

Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinan la regulación vehicular en el área, mientras la Municipalidad de Villa Nueva informó que ya se evalúan las condiciones del terreno y los trabajos realizados para determinar las causas del colapso.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar