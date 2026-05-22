Fabiola Roudha suena en Corea con "Noches de Escuintla"

Fabiola Roudha tuvo una exitosa presentación en Corea del Sur, donde muchos aclamaron su show, además de disfrutar su interpretación de "Noches de Escuintla".
OTRAS NOTICIAS: "¡Fue decepcionante!" Así descubrió Fabiola Roudha una infidelidad
La guatemalteca sorprendió al cantar el tema de la autoría de María del Tránsito Barrios, que fue declarado himno oficial del departamento en 1979.
Con su folk y jazz Fabiola no pasó desapercibida y mostró que ya cuenta con un club de seguidores fuerte, que ama su fuerza y su voz.
"Quién díría que mi música se oiría hasta Corea, estoy muy feliz de cantar y hacer un gran concierto en la ciudad de Ulsan, siendo la primera latina en este festival", dijo.
"Qué los sueños no paren" afirmó, demostrando que su talento atraviesa fronteras.
Fabiola se presentó el en "Taehwariver Jazz Festival" y dijo: "se llevó a Guate a través de la música y el diseño, se llevó la vibra del Soul y del Bolero y lo que me llevo yo es una felicidad increíble de vivir esta experiencia".
Diseñadora guatemalteca hizo su vestuario
Además de esto Fabiola contó que su outfit fue especialmente hecho para este momento, estuvo a cargo de Owana Lima y su firma "Nicteel", además el styling fue hecho por Arlet Arenales.
MIRA: