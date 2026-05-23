El futuro de Pep Guardiola: ¿cuál será su próximo destino?

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Con la salida de Pep Guardiola del Manchester City completamente sellada para el final de esta temporada, el planeta futbol se hace una sola pregunta: ¿Qué va a hacer ahora el Rey Midas de los banquillos?

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A sus 55 años, y tras haberlo ganado absolutamente todo a nivel de clubes con el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, a Pep ya no le quedan montañas domésticas por escalar. Su salida responde al tremendo desgaste físico y mental de la élite diaria. Por eso, el próximo paso en su carrera no apunta a otro club apunta a las banderas nacionales.

Guardiola tiene un deseo pendiente, una espina clavada que quiere quitarse antes del retiro, y él mismo lo ha confesado sin filtros.

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El deseo íntimo de Pep: "Me gustaría entrenar a una selección"

El verdadero sueño de Guardiola es vivir la experiencia de los grandes torneos de naciones. Así de claro lo dejó el estratega catalán al hablar de sus ambiciones futuras:

"Me gustaría entrenar a una selección. Ojalá un Mundial, un Europeo, un... me gustaría. No sé quién me quiere... Para entrenar a una selección te tienen que querer, es como en los equipos. La experiencia de vivir un Mundial, un Europeo, una Copa América o lo que sea... Me gustaría, no sé cuándo, igual de aquí a 5, 10, 15 años, pero una selección, un Mundial... me gustaría vivirlo como entrenador", dijo el estratega catalán.

Estas palabras revelan la mentalidad pura de un romántico del futbol. Cuando Guardiola empezó en los banquillos de Tercera División con el Barca B, confiesa que ni siquiera pensaba en ganar Champions o Ligas; solo pensaba en si tendría trabajo al día siguiente. Hoy, con las vitrinas llenas, su brújula busca la mística de un Mundial.

3 Selecciones Tendrían en el radar a Pep Guardiola. Aunque de momento no hay información oficial, fuentes cercanas a su entorno ya han filtrado los tres banquillos europeos que más despiertan la imaginación y el romanticismo táctico del catalán para el futuro: Países Bajos: Por la conexión histórica con Johan Cruyff y el "Futbol Total". España: El regreso a sus raíces, aunque siempre con matices políticos de por medio. Italia: Una liga que conoce bien de su etapa como jugador (Brescia/Roma) y que le apasiona estratégicamente.

Las opciones sobre la mesa: ¿Quién llamará a Guardiola?

Aunque Pep dice con modestia "no sé quién me quiere", la realidad es que las federaciones de medio mundo ya están preparando sus teléfonos.

El próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el escenario clave. Una vez que termine la gran cita mundialista de este verano, muchos banquillos de las mejores potencias del mundo quedarán libres. Países como Brasil, Inglaterra, Italia o incluso Estados Unidos han coqueteado en el pasado con su nombre o sueñan con un proyecto a largo plazo liderado por el catalán.

Jugó el Mundial de 1994 con España, y ahora espera tener la experiencia como timonel. (Foto: Agencias)

Primero, un merecido descanso

Eso sí, los fanáticos tendrán que esperar. Fiel a su estilo (como cuando dejó Barcelona en 2012 y se mudó a Nueva York), todo apunta a que Guardiola se tomará un año sabático para desconectar del futbol de alta competencia, disfrutar de su familia y esperar con calma el proyecto adecuado.

El cronómetro ya está corriendo. No sabemos si será en un año, en cinco o en diez, pero el futbol le debe a Pep Guardiola una caminata hacia el banquillo en la final de un Mundial.