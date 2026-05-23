¡Grabado en video! Tráiler arrastra un tuctuc casi 100 metros en ruta al Atlántico

El tuctuc se habría cruzado la carretera de manera imprudente.
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Un aparatoso percance vial se registró en el kilómetro 83 de la ruta al Atlántico, en el sector de El Rancho, en Guastatoya, El Progreso, donde un tráiler arrastró por casi 100 metros a un tuctuc, luego de que este aparentemente se cruzara de manera imprudente en la vía.
Lugareños captaron en video el momento en que el tráiler continúa avanzando mientras el tuctuc permanece atrapado y es arrastrado sobre la carretera hasta quedar prácticamente destruido debido al fuerte impacto.
Pese a la gravedad del accidente, el conductor del mototaxi sobrevivió y únicamente sufrió una crisis nerviosa, según informaron testigos y cuerpos de socorro.
Mira aquí el video:
Autoridades de Provial, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), investigan el caso para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.