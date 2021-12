El cometa Leonard visitará la Tierra en diciembre después de 80 mil años

La llegada del recién descubierto cometa Leonard será una de las más visibles este año y se podrá apreciar en América Latina.

El cometa, descubierto por Greg Leonard, investigador principal de la Universidad de Arizona, fue visto por primera vez en el Observatorio Mount Lemmon, en las afueras de Tucson, Arizona, el 3 de enero.

Robert Lunsford, de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, dijo que el cometa no será el más espectacular de todos pero será "el cometa más brillante de este año". Con la ayuda de binoculares y telescopios, la gente de todo el país ya puede comenzar a detectarlo en el cielo, y no pasará mucho tiempo antes de que las personas consigan ver el cometa a simple vista para este evento único en la vida.

El cuerpo celeste pasará a unos 35 millones de kilómetros de nuestro planeta el 12 de diciembre a las 13:54 GMT (1:54 p. m. en Guatemala); sin embargo, los expertos consideran las horas previas al amanecer como las más recomendables para observarlo.

Según pronostican los científicos, consideran que el cometa alcanzará una magnitud 4 en la escala de luminosidad, lo que lo haría visible y mejor si se hace con un telescopio o binoculares.

Hello Earthlings! This is me as seen from New Mexico! Follow me for daily updates on my distance and my position! #FollowTheComet! https://t.co/Ex70BAguJf — Comet C/2021 A1 (LEONARD) (@cometleonard) December 1, 2021

¿Qué hace que el cometa Leonard sea especial?

Aunque se descubrió recientemente, el cometa no se quedará por mucho tiempo. El astrofísico y fundador del Proyecto del Telescopio Virtual, Gianluca Masi, explica que Leonard es un cometa de período largo, lo que significa que no aparece con frecuencia.

De hecho, el cuerpo celeste no ha pasado por la Tierra en 80,000 años y, después de pasar por el Sol, será expulsado de nuestro sistema solar y nunca más se volverá a ver en la Tierra.