¡Remontada! Comunicaciones golea a Achuapa y avanza a semifinales

Comunicaciones despertó en los últimos minutos, forzó el alargue y derrotó al Deportivo Achuapa en el partido de vuelta de la segunda llave de cuartos de final del Torneo Clausura 2023.

EN CONTEXTO: Achuapa sorprende a los Cremas en el juego de ida del Clausura 2023

Achuapa jugó a soportar y no le funcionó, Comunicaciones buscó los espacios, los encontró y por eso goleó 4-1 y logró su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2023. Ahora, será rival de Antigua GFC, equipo que más temprano dejó en el camino a Municipal.

Achuapa ganó en casa en la jornada anterior y Comunicaciones quedó dolido tras la dura derrota de visita. Este domingo, intentarían que el resultado fuese distinto ya que estaría de local en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Y funcionó.

Comunicaciones salió a buscar el marcador, arrinconó a Achuapa que solo jugó al contragolpe y a soportar las embestidas de los rivales. La propuesta futbolística de Achuapa fue de aguantar y mantener el marcador.

Inicia la remontada Crema

La presión rindió sus frutos, ya que al minuto 27, Azarias Londoño anotó el gol que puso a los Cremas de regreso en el partido.

Luego, el juego se enfrió y no ocurrieron más aproximaciones de peligro contundentes. Comunicaciones fue el que más lo intentó, pero no concretó y Achuapa, lo intentó menos y sus delanteros llegaban al área rival sin aire.

Achuapa continuaba apostando por mantener el marcador y Comunicaciones buscaba y encontró. Tras una jugada detenida y un pase del "Moyo" Contreras, Londoño volvió a encontrarse con el balón en el aire y anotó un golazo al minuto 90+1 y con esto, el partido se fue a tiempo extra.

Cierre dramático

Achuapa ya no tenía aire ni equipo, pues el técnico realizó cambios para reforzar su defensa y atrincherarse en los minutos finales, lo cual no funcionó. Esto facilitó las llegadas de los Cremas quienes no perdieron el tiempo y anotaron un tercer gol al minuto 93.

Nicolás Samayoa anotó el tercer gol para los Cremas y el estadio reventó de alegría, pues significaba la clasificación a la siguiente ronda.

Ya en el segundo tiempo extra, Londoño logró desprenderse y en carrera dejó a los defensas. Asistió a Lyneer García quien anotó el cuarto gol al 114.

Sin embargo, Achuapa no se rindió y en los últimos minutos Bryan Mazariegos anotó el gol del descuento para dejar el marcador 4-1 y el marcador global estaba en 4-3.

Con esto, Comunicaciones clasifica a semifinales y se enfrentará contra Antigua Guatemala. La otra llave de semifinales quedará definida entre Guastatoya y Xelajú.

Los partidos de ida de las semifinales se jugarán los días miércoles 17 y jueves 18 de mayo, y los encuentros de vuelta serán el sábado 20 y el domingo 21.