Piden ayuda para mujer que fue arrollada en San Miguel Petapa (video)

Video muestra el momento en que una mujer es atropellada en Villa Hermosa.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer es atropellada mientras caminaba junto a una carreta con la que vende comida en Villa Hermosa, San Miguel Petapa.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió el 9 de febrero en las cercanías del Mercado La Arboleda.

En las imágenes se observa a la mujer cuando intenta cruzar la calle mientras empuja una carreta; sin embargo, un vehículo tipo camioneta no reduce la velocidad y termina arrollándola junto con sus productos.

Tras el impacto, la mujer queda tendida sobre el asfalto con aparentes lesiones en una de sus piernas, mientras que el conductor abandona el lugar.

Solicitan apoyo

Según publicaciones difundidas por la página Noticias San Miguel Petapa GT, la víctima se dedica a la venta de atol en el sector y desde el accidente enfrenta problemas de salud que le impiden trabajar afectando su situación económica.

Aunque ya se inició una denuncia y las placas del vehículo habrían sido identificadas, vecinos y comerciantes del área habilitaron un centro de acopio en el Mercado La Arboleda para recolectar víveres y apoyo económico destinado a cubrir medicamentos y otros gastos.

Vecinos organizan ayuda para la mujer, quien no puede trabajar debido a las lesiones. (Imagen: redes sociales)

"Lugar de entrega: Centro de acopio instalado en el Mercado La Arboleda con doña Gladis (Venta de ropa de paca, 36 avenida, abajo del sanatorio)" se lee en la publicación.