Así terminó el auto de una mujer en la ruta a la Antigua Guatemala

Conductora sufrió accidente vehicular la noche del viernes y su vehículo terminó volcado sobre la ruta.
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El accidente de tránsito se originó en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional desde Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
El hecho ocurrió en horas de la noche del 26 de junio, cuando el transporte se salió de la ruta y volcó sobre el asfalto.
Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para auxiliar a la conductora del vehículo.
La mujer sufrió una crisis nerviosa y heridas leves, informaron los cuerpos de socorro.
La causas del accidente continúan bajo investigación, pero el vehículo quedó boca abajo y totalmente destruido sobre la ruta.