Conductora que trepó a techo de su carro rompe el silencio

Conductora que trepó al techo de su vehículo rompió el silencio y contó detalles de cómo ocurrió el percance vial que la llevó a tomar esa decisión.

Soy502 sostuvo una conversación con la conductora, que se subió al techo de su vehículo la mañana del martes 12 se septiembre, luego de verse involucrada en un percance vial con otro conductor en la calzada Roosevelt y 16 avenida, zona 11 capitalina.

La mujer que decidió estar bajo anonimato por motivos de seguridad, contó su versión sobre el percance e indicó sentirse vulnerada por los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que atendieron el incidente automovilístico, razón principal por la que optó subir al techo del automóvil.

Según narró a Soy502, su vehículo fue impactado del lado de una de las puertas por otro automóvil, el cual era conducido por un trabajador del Ministerio Público (MP), quien posterior al choque le ofreció Q500, sin embargo, la conductora se negó a recibirlos debido a que los costos para la reparación serían mayores y esa cantidad no cubrirían por completo los gastos. Ante esta situación, el conductor llamó a su seguro para que se hiciera responsable del incidente.

(Foto: cortesía/Soy502)

(Foto: cortesía/Soy502)

(Foto: cortesía/Soy502)

(Foto: cortesía/Soy502)

Sin embargo, minutos después, el conductor cambió de opinión y al momento en que intervino la PMT, le indicaron a la conductora que debía mover su auto para no "obstruir el paso". Debido a la actitud de los agentes, ella decidió grabar con su teléfono celular para evidenciar que su vehículo no bloqueaba por completo los carriles como aseguraba la PMT.

La conductora también mencionó que ella no quiso entregar sus documentos debido a que temía que se los retuvieran, sin embargo, únicamente se los mostró a los agentes de la PMT y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por aparte, la afectada señaló que la principal razón por la que subió a su carro fue porque se sintió amedrentada, vulnerada y acosada por los agentes. También contó que cuando estaba en la parte superior de su carro un PMT le dijo a otro compañero en voz alta "ella tiene pisto, hay que multarla".

"Me subí al carro porque me sentí amedrentada por los PMT, además, no podía abrir la puerta del carro para poderme subir, porque el otro auto estaba atravesado", indicó la conductora a Soy502.

Mira aquí el video:

Conductora que subió al techo de su carro en la calzada Roosevelt evidenció que un trabajador del MP la chocó y sostuvo que la PNC lo dejó ir sin que se hiciera responsable.

Video exclusivo: @soy_502 pic.twitter.com/RiP8JTkflf — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) September 13, 2023

La multaron

La conductora hizo énfasis que los agentes de la PNC dejaron ir al conductor que provocó el accidente sin que se hiciera responsable de los daños y sin que los involucrados llegaran a un acuerdo final. Mientras que la PMT la multó con Q800.

En cuanto a estas sanciones que le fueron colocadas a la mujer, el documento detalla que fueron :Q200 por no portar tarjeta de circulación, Q200 por no portar licencia y Q400 por no comportarse en la forma correcta al detener un vehículo".

(Foto: cortesía/Soy502)

Esto respondió la PMT

Soy502 consultó con Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra, sobre esta situación e indicó que no hubo motivos por el que la conductora tuviera "temor" a los agentes, principalmente porque una mujer PMT fue la primera en acercársele para brindarle ayuda prehospitalaria.

Posteriormente, Montejo indicó que los agentes de la PMT tienen prohibido decidir quién es o no responsable de un hecho de tránsito, esto debido a que únicamente actúan como mediadores y son los encargados de realizar las las acciones correspondientes para habilitar el paso.

"Las acciones de los agentes no pudieron haberle causado temor, porque en principio la mujer PMT que atendió el caso se acercó para dar ayuda prehospitalaria ante el riesgo de lesionados, al no haber heridos les solicitó a los conductores involucrados en mover los vehículos", mencionó Montejo.

La PMT indicó que la conductora estuvo en una actitud alterada e ignoró la responsabilidad sobre los conductores que están involucrados en percances.

"La señora conductora estaba totalmente alterada y prueba de ello es que se subió sobre el techo del vehículo, ignorando la responsabilidad que tenemos los conductores involucrados en un percance vehicular, de no seguir constituyendo riesgo para los demás. Ella aseguraba a gritos, que tenía la asesoría de un abogado para evitar identificarse ante la autoridad", dijo a Soy502 Amílcar Montejo.

Montejo añadió que el caso fue trasladado a la PNC debido a la actitud de la conductora. Asimismo mencionó que los dos conductores iban en carriles opuesto, pero la tratarse de incorporar al mismo carril impactaron.

"PNC decidió quedarse con el caso ante el hecho que la persona no se quiso identificar con ellos también", externó Montejo.

Finalmente, la PMT dijo que revisaron informes, audios y videos, y ninguna persona se identificó como miembro de alguna institución pública.