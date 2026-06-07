Conflicto entre vecinas termina en secuestro y agresión

Presuntamente, la mujer junto a su hijo, irrumpió en la casa de una vecina de 36 años, la noche del pasado 2 de enero ya que tenían conflictos. De manera violenta la atan con una cuerda privándola de su libertad, le quitan la ropa y finalmente la víctima es violentada sexualmente pic.twitter.com/uEycK1OVwo