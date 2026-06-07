Conflicto entre vecinas termina en secuestro y agresión

La mujer detenida cometió el delito junto a su hijo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Elena "N", de 38 años, en Momostenango, Totonicapán.
A la mujer se le acusa por el delito de secuestro y violación en grado de complicidad con su hijo, luego de irrumpir la vivienda de una vecina.
De acuerdo al reporte policial, la sindicada junto a su hijo tenían conflictos con su vecina de 36 años, por lo que la noche del 2 de enero de este año, ingresaron a la vivienda de la víctima, ubicada en el kilómetro 203 de la aldea Polgua, Momostenango, Totonicapán.
La víctima fue atada con una cuerda privándola de su libertad y luego fue violentada sexualmente por el hijo de la acusada.
El caso continúa bajo investigación.