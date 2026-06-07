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Conflicto entre vecinas termina en secuestro y agresión

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 09:34
La mujer habría secuestrado a su vecina por un conflicto. (Foto&nbsp;ilustrativa: Shutterstock)

La mujer habría secuestrado a su vecina por un conflicto. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer detenida cometió el delito junto a su hijo.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Elena "N", de 38 años, en Momostenango, Totonicapán.

A la mujer se le acusa por el delito de secuestro y violación en grado de complicidad con su hijo, luego de irrumpir la vivienda de una vecina.

De acuerdo al reporte policial, la sindicada junto a su hijo tenían conflictos con su vecina de 36 años, por lo que la noche del 2 de enero de este año, ingresaron a la vivienda de la víctima, ubicada en el kilómetro 203 de la aldea Polgua, Momostenango, Totonicapán.

La víctima fue atada con una cuerda privándola de su libertad y luego fue violentada sexualmente por el hijo de la acusada.

El caso continúa bajo investigación.

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