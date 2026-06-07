Restos humanos aparecen envueltos en sábanas este domingo

Un bulto habría llamado la atención este domingo.
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Bomberos Voluntarios informaron sobre un cuerpo hallado en el kilómetro 10.3 de la carretera que conduce hacía San Pedro Ayampuc.
Este macabro hallazgo fue localizado posteriormente a que un bulto envuelto en sábanas habría llamado la atención, al estar abandonado en el lugar.
Al llegar cuerpos de socorro, identificaron que se trataba de un cuerpo. Se espera que las autoridades revelen la identidad, sexo y causa de muerte de la víctima.