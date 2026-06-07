Restos humanos aparecen envueltos en sábanas este domingo

Elementos de la 117 Cía de Bomberos Voluntarios, localizan un cuerpo humano sin vida, el cuál estaba envuelto en sabanas, esto en el kilómetro 10.3 carretera que conduce hacía San Pedro Ayampuc.



Se desconoce la identidad y el sexo de la persona, la escena fue entregada a PNC. pic.twitter.com/Vm9KvEDOXz