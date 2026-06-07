Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Restos humanos aparecen envueltos en sábanas este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 08:47
El cuerpo fue hallado entre la maleza. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo fue hallado entre la maleza. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un bulto habría llamado la atención este domingo.

OTRAS NOTICIAS:  Trágico accidente: conductora fallece tras sufrir un percance vial en Mixco

Bomberos Voluntarios informaron sobre un cuerpo hallado en el kilómetro 10.3 de la carretera que conduce hacía San Pedro Ayampuc.

Este macabro hallazgo fue localizado posteriormente a que un bulto envuelto en sábanas habría llamado la atención, al estar abandonado en el lugar.

Al llegar cuerpos de socorro, identificaron que se trataba de un cuerpo. Se espera que las autoridades revelen la identidad, sexo y causa de muerte de la víctima.

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar