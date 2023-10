Esto dicen autoridades comunitarias de Xela sobre los bloqueos

-

Los Comerciantes, Empresarios y Profesionales (CEP) de San Juan Ostuncalco emitieron un comunicado rechazando los bloqueos en el territorio guatemalteco.

Recientemente, la comisión ejecutiva de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (CEP) de San Juan Ostuncalco, municipio del departamento de Quetzaltenango, se pronunciaron respecto de las manifestaciones y bloqueos para esta semana.

Por medio de un comunicado, el CEP señala que "está en contra de los bloqueos que han limitado la libre comercialización, movilización y locomoción generados en estos últimos días, cuyos grupos han actuado de forma violenta a vulnerar los derechos primordiales de los guatemaltecos".

Los integrantes que pertenecen a esta comisión manifiestan que se oponen "al cierre del municipio y de los negocios, oficinas, colegios y mercados que representan nuestro sustento diario".

Reiteran que no acatarán "órdenes de dichos grupos que atentan contra la integridad física y verbal hacia los San Juaneros trabajadores".

Ante ello, dan a conocer en el documento que no tolerarán "intimidaciones forzando el cierre de colegios, mercados, etc".

La comisión ejecutiva aclara que no son parte y no apoyan a "ningún partido político, dependencia del gobierno" y no están "financiados por ningún grupo de poder o del estado".

Los Comerciantes, Empresarios y Profesionales hacen un llamado al grupo de manifestantes para que puedan "reflexionar y reestructuren su forma de hacer ver sus peticiones sin necesidad de perjudicarnos a todos nosotros sus hermanos trabajadores, solicitando comprensión y empatía".

Así también, instan a los demás municipios para que se organicen y no permitan "este tipo de violaciones a nuestros derechos".