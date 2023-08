Coreano narra los "choques" culturales que tuvo en Guatemala

-

Han Sol Park conocido en Tik Tok como "koreanchapin" contó acerca de algunas expresiones de los guatemaltecos que le parecieron diferentes y le causaron un "choque" al no estar acostumbrado a ellas.

El coreano mencionó los "choques" culturales que tuvo en Guatemala en un pequeño clip.

"Los guatemaltecos no saben decir que no, no es que no sepan decir que no, sino que lo dicen de una forma ultra especial, como para no hacer sentir mal a la otra persona, por ejemplo cuando quedo con un amigo en juntarme un día, llega el día y digo: 'vos mano ¿en un rato nos vemos verdad?' y me dice 'dejame ver verdad vos, es que la abuelita del primo del amigo que es el hermano de mi mejor amigo me pidió un favor entonces no sé pero yo te aviso' y me quedo esperando ya arreglado y después ya no me dice nada", dijo entre risas.

"Me encanta cómo se expresan los guatemaltecos de verdad, cuéntenme si les ha pasado algo similar", concluyó.

De inmediato lo guatemaltecos reaccionaron: "confirmo, nos inventamos una gran casaca con tal de no decir no". "Es que nos sentimos mal si alguien se siente mal". "Si te dice 'yo te aviso' es que no te avisa nada". "El que no lo ha hecho no es de Guatemala". "Le damos muchas vueltas para no decir no puedo", fueron algunas de las respuestas.

¿Quién es Korean Chapín?

Se trata de un generador de contenido coreano guatemalteco, se describe como Gerente de Producción Textil y cocinero profesional, se ha vuelto famoso por contar sus historias en Guatemala como coreano a través de Tik Tok.

MIRA EL VIDEO:

#guate #parati #guatemala #corea #expresiones ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey @koreanchapin Choques culturales que he tenido viviendo en Guatemala. #koreanchapin

#feria #coreano #coreanolatino #feriadejocotenango #korean #coreanoenguatemala #ruedadechicago #antigua #antiguaguatemala #parati #foryou ♬ sonido original - Han Sol Park @koreanchapin Primera vez en una feria en Guatemala . Preparandome para la feria de Jocotenango. #guatemala