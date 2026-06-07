¿El Bombón Asesino? Confunden himno argentino en amistoso ante Honduras (video)

-

Cuando debía esucharse el Himno de Argentina, sonó la cumbia "El Bombón Asesino".

OTRAS NOTICIAS: Messi es elegido por tercera vez para el Juego de las Estrellas de la MLS

Durante el acto protocolario de un encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026, la selección de Argentina vivió un momento insólito.

El encuentro sería contra Honduras y posterior a finalizar el himno de este país se esperaba que continuara el Himno de Argentina para posteriormente comenzar el partido.

Sin embargo, la icónica cumbia "El Bombón Asesino" del grupo argentino Los Palmeras, comenzó a sonar en los parlantes a todo volumen del estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

Mira aquí el momento:

En los minutos previos al amistoso entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas, se produjo una situación insólita: En lugar del himno argentino, sonaron los primeros segundos de 'Bombón Asesino’. pic.twitter.com/AQy1WRu8eZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

Entre risas, sorpresa y confusión, los espectadores presenciaron este insólito momento. Que, aunque duró solo unos segundos, fue rápidamente reconocido por cientos de personas.