Messi es elegido por tercera vez para el Juego de las Estrellas de la MLS

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Lionel Messi, líder del Inter Miami, fue seleccionado este viernes por tercera ocasión consecutiva para el Juego de las Estrellas de la liga norteamericana (MLS), un evento en el que todavía no ha participado.

El astro argentino, actual Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, integra el primer grupo de 11 jugadores elegidos para el partido de exhibición, que los enfrentará a un combinado de la liga mexicana el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

Los “Primeros XI” elegidos para el MLS All-Star pres. por @Chime ✨ pic.twitter.com/wKFIc6OWtd — MLS Español (@MLSes) June 5, 2026

Para este All Star Game, que tendrá lugar solo diez días después de la final del Mundial 2026, también fue escogido por primera vez el surcoreano Heung-Min Son, figura de Los Angeles FC.

Messi, que se unió al Inter Miami a mediados de 2023, se perdió el Juego de las Estrellas de 2024 por una lesión sufrida días antes en la final de la Copa América. En 2025, el argentino declinó participar en el evento, lo que le costó un partido de sanción por parte de la MLS.

El resto de los elegidos son el arquero Brian Schwake (Nashville SC); los estadounidenses Tim Ream (Charlotte FC) y Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) y el sudafricano Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire); los defensas Andy Nájar (Nashville SC) y Anthony Markanich (Minnesota United); los mediocampistas Zavier Gozo (Real Salt Lake) y Hany Mukhtar (Nashville SC) y el delantero Hugo Cuypers (Chicago Fire FC).