La curiosa frase que una extranjera usa desde que vive en Guatemala (video)

La joven extranjera vive en Guatemala y desde entonces utiliza una peculiar frase que presumió con sus seguidores.

Ari Nnaamor es una joven estadounidense que decidió viajar a Guatemala hace unos meses para conocer el país. Actualmente reside en suelo guatemalteco y en sus redes sociales comparte varias de las experiencias que vive.

Recientemente, uno de sus videos causó sensación en TikTok luego de presumir una peculiar frase que utiliza desde que está en el país. "Desde que llegué a Guatemala: lo siento, no inglés, puro quetzales", dice la creadora de contenido, mientras muestra billetes nacionales.

Su video encantó tanto a internautas, que cuenta con más de 425 mil reproducciones y diversos comentarios de seguidores. Muchos de ellos son de guatemaltecos dándole la bienvenida y agradeciendo por querer a un país que no es el suyo.

Arianna Nicole ha logrado cautivar a miles con sus videos. En TikTok cuenta con más de 25 mil seguidores y sus videos en total han recibido más de 184 mil "me gusta". Su contenido destaca lo apasionada que es por viajar a distintas partes del mundo.

Mira el video: