El curioso detalle que acompañará a Arjona durante toda su gira

Ricardo Arjona reveló que lleva un detalle junto a él que le recuerda a uno de sus muchachos mientras realiza su gira "Blanco y Negro".

El guatemalteco se encuentra en Ecuador y mostró a sus seguidores qué detalle le recuerda a los suyos.

"Amanecer en Quito, el viaje continúa y la suerte de volver a donde queremos y nos quieren se repite, estamos de vuelta Ecuador, a taza es un detalle de mi muchacho que viajará conmigo el resto de la gira", escribió junto a un video.

En el clip se ve a Arjona interpretando en un piano el tema "El flechazo y la secuela" y cerca tiene una taza con un mensaje.

En el objeto dice: "I don't need Google, may father knows everything" (No necesito Google, mi padre sabe todo).

(Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona realiza su ansiada gira "Blanco y Negro" aún en Sudamérica, en unos meses el famoso visitará Centroamérica y los guatemaltecos están emocionados de su regreso al país con el concierto que nació entre volcanes.