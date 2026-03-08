Municipal pierde ante Mictlán por un golazo en el último minuto

-

Agónico y dramático fue el triunfo de Mictlán 2-1 sobre Municipal para que los conejos salgan de la zona de descenso y los rojos sumen su segunda derrota consecutiva. Ya son tres los juegos que Mario Acevedo y sus pupilos ligan sin ganar de visita.

Juan Escobar, que ingresó al minuto 66, fue el salvador de los jutiapanecos con un golazo en el último segundo de acción. Fue un derechazo que dejó sin opciones a Braulio Linares, en una jugada que nació de una perdida ofensiva escarlata.

Castigo para el equipo rojo, que tuvo para golear, pero que no fue certero y cometió errores que le costaron muy caro.

Los goles

El colombiano Sebastián Colón, en racha goleadora, abrió el marcador al minuto 15 al ganarle a Yunior Pérez, tras la prolongación de un tiro de esquina de Renny Folleco, que superó a José Mena.

Después, el juego fue casi todo de los rojos. Folleco estuvo atento en la defensa y las que le quedaron a Rodrigo Saravia no terminaron en gol. Antes del descanso William Fajardo pudo aumentar la cuenta, pero el cierre preciso de José Morales lo evitó.

Ya en el complemento, con Pedro Altán y Rudy Muñoz en el campo, los escarlatas fueron más intensos en la ofensiva y encontraron la igualdad con un autogol de William Ramírez (que el árbitro se lo acreditó a César Calderón), al minuto 54, a centro de Altán.

Municipal tuvo para el 2-1 y más, pero sus constantes llegadas no vieron portería y, cuando el empate sabía bien para ellos, Escobar apareció y cambió la historia.