El 26 de noviembre de 1991 se lanzó el álbum "Dangerous", el cual marcó un antes y un después en la carrera de Michael Jackson y en la música pop a nivel mundial.

El álbum está lleno de potentes sonidos y ritmo, es el disco más personal del Rey del Pop, pues él dio todas las instrucciones para su creación. Además contó con la colaboración de Teddy Riley, Heavy D., Bill Bottrell y Bruce Swedien.

El álbum produjo numerosos éxitos que alcanzaron la cima, como "Black or White", "Remember the Time", "Jam" y otros sencillos como "Will You Be There", de la película Free Willy, y "Who Is It".

(Foto: amadisc.com)

Datos curiosos de "Dangeorus"

1. Vendió más de 32 millones de copias en el mundo y, hasta ahora, es uno de los discos más vendidos de la historia.

2. En "Black or White", el cantante solicitó la participación del guitarrista de Guns N' Roses, Slash, para darle una línea más agresiva, también cuenta con la participación de Tim Pierce en la guitarra heavy metal. El resultado es una mezcla de hard rock, dance y rap.

3. El material incluye temas contra el racismo, la pobreza y a favor de la hermandad global.

4. El cineasta David Lynch fue el encargado de crear los anuncios de esta obra.

5. La surrealista portada estuvo a cargo del pintor Mark Ryden. Refleja la vida de Jackson en grandes simbologías. El artista quería que los fans lo interpretaran como quisieran.

6. El actor de "Mi pequeño angelito", Macaulay Culkin, también aparece en la portada.

Macaulay Culkin en la portada. (Foto: captura de pantalla)

7. La gira de presentación comenzó el 27 de junio de 1992 en el Estadio Olímpico de Munich y terminó con cinco noches en el Estadio Azteca de México DF.