Daniel Bisogno vuelve a preocupar tras sufrir un accidente y mostrar sus heridas

Daniel Bisogno preocupó nuevamente tras sufrir un accidente antes de entrar al set de "Ventaneando".

En la transmisión del programa "Ventaneando" el conductor Daniel Bisogno sorprendió a sus compañeros al llegar tarde y lastimado.

Mientras Pati Chapoy estaba hablando ante las cámaras, Bisogno entró al ser, sorprendiendo a sus compañeros que pensaban que se quedaría en casa para recuperarse.

"Por poco no llego. Pati, tenía que venir, no puedo estar yo así en la casa, echado, no", dijo Daniel

El conductor aprovechó para contar que había llegado tarde al set luego de sufrir un accidente, y mostró sus heridas.

"Dios me regañó por querer trabajar. Fíjate lo que son las cosas del eterno"..."Ya nada más traigo el testamento y un rosario", bromeó el presentador.

Aparentemente, el presentador se cayó al tropezar con un detector de metal, lesionándose las manos y rodillas.

"Voy entrando, público querido, me encuentro a Villalvazo, me abraza, nos saludamos y todo y yo me sigo muy nalga... saludando a la gente aquí, caminando a paso veloz aunque las rodillas se me dobles, y hay un detector de metales por el que nunca paso porque tengo tres amalgamas y me da pena, entonces piso mal y en ese momento ruedo".

El conductor mostró las heridas, que hicieron reír a sus compañeros pues confirman su caída. (Foto: Debate)

Además, de este incidente, el conductor mencionó que tuvo que someterse a análisis de laboratorio, y aunque no explicó por qué debía hacérselos, una de las pruebas era de sangre.

El 19 de octubre, el actor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para que le retiraran la vesícula.

"Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar."

*Con información de Infobae