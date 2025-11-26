Municipalidad de Antigua denuncia desconexión de cámaras de vigilancia

Todas las conexiones del centro de monitoreo de Antigua Guatemala fueron suspendidas.
Tras la decisión municipal de reubicar personal que no cumplía con los requisitos técnicos ara manejar información sensible, las conexiones del Centro de monitoreo fueron suspendidas, dejando la ciudad colonial sin recepción a las cámaras de video vigilancia.
La Municipalidad de Antigua Guatemala informó este miércoles en una conferencia de prensa que el modelo del centro de monitoreo de video vigilancia nació gracias a una colaboración publica privada.
Juan Manuel Asturias, Alcalde de Antigua, mencionó que esta colaboración permitió que donantes y una fundación junto a la municipalidad pudieran integrar infraestructura y equipos de vigilancia en la ciudad.
Sin embargo, esta misma fundación dio por terminado el convenio y a su vez exige que se haga devolución del equipo en un plazo de 3 días.
De ese modo, el centro de monitoreo seguirá siendo operado bajo la dirección de la municipalidad ya que legalmente ningún particular o instituciones fuera de convenio pueden o deben tener intervención operativa en asuntos de seguridad ciudadana.
Asturias mencionó que se iniciará de inmediato el proceso para adquisición de un nuevo equipo con recursos propios municipales que garanticen la seguridad de los antigüeños y los visitantes.
Además, expresó que la municipalidad de Antigua cuenta con los recursos y la voluntad para seguir trabajando en la seguridad.