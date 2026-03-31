Dept. Q – El peso del pasado en los casos que nadie quiso resolver

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Dept. Q llega a través de Netflix, con una premisa que, en apariencia, ya es conocida dentro del género policial: un detective problemático es relegado a una unidad marginal dedicada a resolver casos olvidados. Sin embargo, este es solo el marco en que se encuadra una historia más interesante, la primera temporada demuestra que la serie tiene ambiciones más profundas que una simple serie policial.

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Inspirada en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen y de la mano del creador Scott Frank (Gambito de Dama), la serie recupera el espíritu del llamado nordic noir, donde el crimen es solo el punto de partida para explorar traumas personales, estructuras sociales y personajes que cargan más preguntas que certezas.

El resultado es un thriller que se mueve con paciencia, permitiendo que la tensión emerja tanto de la investigación como de las heridas emocionales de sus protagonistas. Una a una van cayendo teorías, conjeturas e hipótesis que acercan al espectador a resolver un caso que se consideraba irresoluble, al mismo tiempo que nos muestra el efecto de que las instituciones dejen casos sin investigar y como impacta para mal, en una sociedad, la falta de justicia.

Matthew Goode stars as a brash, but brilliant detective recently exiled to the basement to lead a one-man cold case department.



DEPT. Q is now playing. pic.twitter.com/vuPVShacMp — netflix⁷ (@netflix) May 29, 2025

Un departamento creado para los casos olvidados

La historia nos sitúa dentro de Dept. Q, una unidad policial creada para investigar crímenes que el sistema decidió archivar. En teoría, se trata de una oficina secundaria destinada a limpiar estadísticas. En la práctica, termina convirtiéndose en un espacio donde los errores del pasado regresan con fuerza.

El detective Carl Morck, interpretado por el actor Matthew Goode, llega allí tras un episodio traumático que marca su carrera y su vida personal. Su carácter áspero y su tendencia al aislamiento lo convierten en una figura incómoda dentro del cuerpo policial. Sin embargo, esa misma obstinación y la eficacia, que lo distingue, son las características que permiten reabrir casos que nadie pudo resolver o que prefirieron olvidar.

El detective Morck deberá resolver un caso olvidado por el sistema de justicia. (Fuente: X)

La primera temporada construye su narrativa alrededor de uno de estos expedientes: una desaparición que, con el paso del tiempo, revela una red mucho más compleja de lo que parecía.

Carl Morck: un detective atrapado en su propio conflicto

El personaje de Carl Morck funciona como el eje emocional de la serie. Más que un investigador brillante, se presenta como alguien profundamente marcado por las decisiones personales que, según él, lo llevaron al fracaso personal, aun cuando en realidad solo reflejan su humanidad y bondad, sin embargo, Carl lo encausa en un carácter áspero, remordimiento y la dificultad de reconstruir su vida.

Netflix confirmó una segunda temporada, la cual tendrá nuevamente como escenario a Edimburgo, Escocia. (Fuente: Netflix)

Su aproximación al trabajo no responde a un heroísmo clásico. Se mueve por una mezcla de culpa y necesidad de redención. Esa tensión interna se traduce en una forma tenaz de investigar que resulta incómoda para quienes lo rodean, pero eficaz cuando se trata de descubrir aquello que otros prefieren no mirar.

En lugar de un detective infalible, la serie propone un protagonista que avanza entre dudas, errores y una constante resistencia a confiar en los demás.

Akram Salim es interpretado por el actor Alexej Manvelov. (Fuente: X)

Akram Salim: el contrapunto que equilibra la historia

Si Carl Morck representa el desgaste emocional, Akram Salim se aproxima como la calma encarnada, sin dejar de ser un misterio en sí mismo, el espectador va deduciendo la historia del personaje mientras avanza la serie, Akram, interpretado por el actor Alexej Manvelov, introduce una dimensión distinta dentro de la narrativa. Su presencia aporta perspectiva, calma y una lectura más estratégica de los conflictos.

Akram no actúa simplemente como asistente o compañero de investigación. Su papel funciona como una especie de equilibrio moral y psicológico dentro del departamento. Mientras Morck tiende a actuar impulsivamente, Akram observa, analiza y espera el momento adecuado para intervenir.

Clive Russell es Jamie Lingard, un personaje que va cobrando protagonismo a medida que avanza la trama. (Fuente: X)

La dinámica entre ambos personajes se convierte en uno de los elementos más sólidos de la serie. La relación evoluciona lentamente desde la desconfianza hacia una forma de respeto profesional que sostiene gran parte de la narrativa.

Una historia donde el pasado nunca desaparece

Uno de los rasgos más característicos de Dept. Q es su tratamiento del tiempo. Los casos que investiga la unidad no pertenecen al presente inmediato; son fragmentos del pasado que resurgen para exigir una explicación.

Esta estructura permite que la serie combine investigación policial con drama humano. Cada expediente no solo busca identificar culpables, sino comprender ¿qué fue lo que falló dentro del sistema? para que esas historias quedaran enterradas.

El guion se toma el tiempo necesario para construir esa tensión. En lugar de avanzar a base de giros constantes, prefiere desarrollar lentamente las conexiones entre personajes y eventos.

La dinámica entre los personajes hace que la trama sea fluida e incluso con momentos de humor, aunque muy al estilo británico. (Fuente: X)

Lo que funciona y lo que no tanto.

Fortalezas

Personajes complejos que evolucionan con cada episodio.

Una relación central — Morck y Akram — que sostienen la narrativa, y funcionan muy bien con los demás personajes.

y — que sostienen la narrativa, y funcionan muy bien con los demás personajes. Tramas que exploran el impacto del tiempo en la justicia.

Un tono sobrio y oscuro que refuerza la atmósfera del thriller nórdico.

Aspectos discutibles

El ritmo pausado puede resultar exigente para quienes esperan acción constante, pero que recompensa al espectador con tramas que cierran satisfactoriamente.

Algunas subtramas se desarrollan con mayor calma de lo habitual en el género, en aras de una exploración de personajes y siempre supeditado a la historia.

La serie exige atención a los detalles para comprender plenamente el caso central.

La actriz Kate Dickie interpreta a Moira Jacobson en Dept. Q (Fuente: X)

Un universo que aún tiene mucho por explorar

El material original de Jussi Adler-Olsen está compuesto por una extensa serie de novelas centradas en el Dept. Q, lo que sugiere que la historia televisiva apenas ha comenzado a explorar el potencial de este mundo narrativo.

Con una segunda temporada ya anunciada por Netflix, la serie deja la sensación de que el verdadero viaje de estos personajes apenas empieza. Los conflictos personales de Carl Morck, la creciente relevancia de Akram Salim y los múltiples casos aún sin resolver abren un camino narrativo amplio.

Veredicto

La primera temporada de Department Q demuestra que el género policial todavía puede encontrar nuevas formas de contar historias cuando decide mirar más allá del misterio central. Aquí, el crimen no es el único problema que debe resolverse: también lo son las heridas emocionales de quienes intentan investigarlo.

El disparatado equipo liderado por Carl Morck volverá a la acción. 'Dept. Q' tendrá segunda temporada pic.twitter.com/6KsfeUESib — Netflix España (@NetflixES) August 19, 2025

En un panorama saturado de thrillers acelerados, la serie apuesta por algo distinto: personajes que cargan con su pasado mientras intentan dar sentido a los errores que el sistema prefirió olvidar.

Y precisamente ahí reside su mayor interés. Porque en Dept. Q, resolver un caso no significa cerrar una historia, sino abrir preguntas que llevaban demasiado tiempo esperando respuesta. Intentando dar un poco de justicia en un sistema injusto.

Dónde ver la serie

Los 9 episodios, de una hora de duración cada uno, se encuentran en Netflix. Aunque dicha plataforma confirmó la segunda temporada, aún no hay fecha oficial de estreno.