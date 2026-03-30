Las 5 dudas más frecuentes sobre la gasolina E10

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El próximo 30 de junio entra en vigencia la obligatoriedad del uso de la gasolina E10 en Guatemala.

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Para aclarar dudas de la población respecto a la gasolina E10 (con mezcla de etanol al 10%), el Gobierno de Guatemala respondió dudas a través de un video transmitido en vivo por tiktok.

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, fue el encargado de atender las interrogantes de la audiencia.

Varias dudas se repetían durante la transmisión, entre estas, sobre el uso, consumo y si afectará o no a los vehículos. Estas fueron las más recurrentes:

1. ¿Causa daños a los vehículos o el motor?

Según explicó el viceministro Barrios, la mezcla de gasolina con 10% de etanol no causará daños a los motores de los vehículos, tanto en carros como motos, así como otras herramientas que se utilizan con combustible.

También indicó que la advertencia del uso que aparece en manuales de vehículos, se refiere al etanol puro y no así a la mezcla del 10%, denominada E10.

2. ¿Qué pasará con los vehículos con el cambio?

Otra de las dudas es sobre qué podría pasar en los vehículos con el uso de E10. Barrios detalló que la mayoría, son importados desde Estados Unidos y ya han usado este combustible, debido a que en aquel país es común su uso y ya está establecido desde hace varios años.

Dijo que no habrá ningún problema, porque son vehículos que ya están acostumbrados a esta modalidad.

3. ¿Cambiará el consumo o el precio?

Los internautas también cuestionaron sobre si el E10 aumentará el consumo o el precio. Al respecto, indicó que hay respaldo que mejora el rendimiento y desempeño del motor.

La gasolina E10 es una mezcla de gasolina con 10% de etanol que contribuye a elevar el octanaje y a generar una combustión más limpia en el motor. pic.twitter.com/oWUX77QoLh — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) March 30, 2026

4. ¿Es menos contaminante?

Un usuario consultó ¿qué se gana con el uso de E10?, a lo que el funcionario explicó que era más sostenible con el medio ambiente, reduce emisiones de monóxido de carbono y otras sustancias que pueden ser cancerígenas.

5. ¿Qué pasa con el contrabando?

El viceministro señaló que es importante el consumo de combustibles en estaciones de servicio autorizadas y evitar el uso de combustibles de contrabando o de dudosa procedencia.

Para finalizar dijo que, como Ministerio de Energía y Minas, verifican la calidad del combustible que ingresa al país.