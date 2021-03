Demi Lovato cancela su boda y habla de su sexualidad

Demi Lovato canceló su boda y reconoce que redefinió sus preferencias sexuales, las cuales anunciará posteriormente.

La cantante, actriz y compositora estadounidense, Demi Lovato, habló sobre su sexualidad y estado anímico, luego de romper su compromiso de matrimonio en septiembre pasado.

Lovato, quien inició en la serie de televisión infantil Barney & sus amigos, a principios del año pasado inició una relación sentimental con el actor Max Ehrich, a los pocos meses anunciaron su compromiso. ¡Se iban a casar!

Pero no les duró mucho. En septiembre del 2020 rompieron. Todo se vino abajo. "Fue una decisión muy difícil", confesó Lovato. Argumentaron que ambos tenían que enfocarse en sus carreras y dijeron que aún se amaban, pero que no podían seguir juntos.

La cantante rompió el silencio, en una entrevista con la revista Glamour, aseguró que después de romper con Ehrich experimentó varias emociones y su pasado y presente le ayudaron a encontrarse como persona y a definir su sexualidad.

"El año pasado estuve comprometida con un hombre y cuando no funcionó fue como: 'Esto es una señal'... pensé que iba a pasar el resto de mi vida con alguien. Ahora que no iba a suceder, me sentí aliviada de poder vivir mi vida de verdad", confesó Lovato.

Según la también compositora, ahora sabe quién es ella en realidad. Puso los pies sobre la tierra. Se encontró con ella misma, pero aún no lo hará público y, dijo que lo hablará cuando sea el momento apropiado.

"Sé quien soy, pero solo estoy esperando un momento específico para decirle al mundo lo que soy. Estoy siguiendo una cronología terapéutica y utilizando este tiempo para estudiar y realmente educarme sobre mi trayectoria", manifestó.

Relación con una mujer

Sin embargo, confesó que tuvo una relación pasada con una mujer, y le gustó más de lo que hizo con muchos hombres.

"Me empaté con una mujer y dije: 'Me gusta mucho más esto'. Se sintió mejor. Se sintió correcto... Algunos de los hombres con los que salía, cuando era el momento sexual o de intimidad, tenía esta reacción visceral. Como que: 'Simplemente no quiero poner mi boca ahí'", confesó.

También aseguró que muchas de sus parejas no la llenaban y al final resultaba viéndolos como amigos, por lo que descubrió que más que un romance, apreciaba mucho más la amistad.