DEIC captura a un presunto agresor sexual de una menor en Pastores, Sacatepéquez

Por supuestamente haber agredido a una menor de 14 años, fue capturado Edyn N.
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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a Edyn N, de 38 años.
La captura se realizó en el municipio de Pastores, Sacatepéquez, por una denuncia en su contra por haber agredido sexualmente a una menor de 12 años.
El detenido es querido por la justicia por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.
Sobre la captura
Durante la diligencia, los investigadores del DEIC decomisaron un teléfono celular y una gorra, los cuales serán analizados como parte de la investigación.
La aprehensión del hombre se llevó a cabo en la aldea San Luis Pueblo Nuevo, Pastores, Sacatepéquez, tras una denuncia interpuesta ante el juzgado respectivo.
Según datos preliminares, el ahora capturado habría contactado a la víctima por medio de la red social "TikTok".