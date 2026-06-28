Rescatistas estadounidenses salvan a bebé y madre tras terremoto en Venezuela

Rescatistas estadounidenses salvaron debajo de los escombros a un bebé y a su madre de una estructura colapsada.
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El equipo de búsqueda y rescate de Estados Unidos, lograron salvar a un bebé de los escombros, tras el terremoto en Venezuela.
En la labor de rescate, los socorristas estadounidenses trabajaron junto a bomberos locales, pudieron salvar a un menor de nueve meses de una estructura colapsada.
Durante las tareas de búsqueda, también se localizó a la madre del menor, quien también fue extraída de los escombros.
Al final, ambos fueron encontrados con vida con solo heridas leves.
Las cifras
En la actualización más reciente, autoridades venezolanas da cuenta que el número de fallecidos por el doble terremoto se ha elevado a 1.430, mientras que los heridos han sumado 3.238.
Según reportes, la zona más afectada del país es La Guaira, la cual fue declarada "zona de desastre".
El doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles por la noche, fueron de magnitud 7.2 y 7.5.