"Devuélvanme a mi hijo": la súplica de la madre de Chyno Miranda

Alcira Pérez, madre de Jesús Miranda, mejor conocido como "Chyno Miranda", causó preocupación tras declarar a un periodista venezolano sobre las condiciones en las que se encuentra su famoso hijo, quien ha estado recluido en una clínica de rehabilitación en Venezuela.

La progenitora del artista hizo fuertes acusaciones sobre Astrid Dayana Torre Alba Falcón, la actual pareja de Chyno, pues aparentemente es la responsable de que él esté sumergido en las drogas, y ser la culpable de que la salud de él siga complicándose.

Chyno Miranda al lado de su madre. (Foto:Diariony)

"Quiero que me devuelvan a mi hijo, sino está cerca de nosotros no se va a salvar", dijo Alcira Pérez.

"Yo necesito que él se sane, si yo lo dejo con ella (Astrid) se me muere mi hijo", agregó.

Chyno Miranda junto con su novia Astrid, y la policía de Venezuela. (Foto: Instagram)

La nueva novia

En la entrevista hecha por el periodista Luis Olavarrieta, madre de Chyno, mencionó algunos datos de la nueva pareja del intérprete de "Quédate Conmigo". Indicó que ella la conoce desde 2021.

Sin embargo, en el proceso de desintoxicación que atravesaba Chyno, la novia fue quien le habría suministrado "drogas".

"Tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la semana siguiente, yo le encontré una bolsa grandota, y la que se lo suministró fue ella, porque más nadie vino a mi casa ese día, sino ella, como la noviecita de él, a hacerle daño. Ella se llama Astrid Dayana Torre Alba Falcón, no se consigue en las redes", declaró.

Además, mediante una grabación, doña Alcira pidió ayuda a las autoridades de su país para poder tener de regreso a su hijo, asegurando que se encuentra "secuestrado", ya que lo sacaron de manera ilegal del centro donde estaba recluido.

"Se lo llevaron de manera injusta, cosa que no estoy de acuerdo, porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy quien lo cuida, y la que tiene la potestad de decidir hacia dónde va mi hijo. Por favor ayúdenme, yo quiero saber dónde está", sostuvo la madre de Chyno.

"En este momento mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestraron una persona que en cuarentena para él, que no le va a hacer bien, porque yo decidí meterlo en la clínica para que él se sanase de unas patologías que él tiene, sobretodo una secuela que le ha quedado de su encefalitis que no le permite actuar correctamente en su ansiedad, y él ve a esa persona, que fue la que causó todo eso, ve a esa persona recreada en la droga", puntualizó la madre del venezolano.

