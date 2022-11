Diputado vinculado con la muerte de Maryori Yumán se pronuncia

El diputado Carlos Calderón, vinculado con la muerte de una joven llamada Maryori Noemí Yumán, se pronunció a través de un comunicado.

EN CONTEXTO: Fiscalía contra el Femicidio investiga la muerte de Maryori Yumán en una fiesta

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el diputado Carlos Roberto Calderón se pronunció, por las vinculaciones que se han realizado en redes sociales, con la muerte de la joven Maryori Noemí Yumán.

De acuerdo con el legislador, ha sido respetuoso de la vida y la integridad física de todas las personas, en especial de las mujeres . Además, que siempre ha velado por los derechos y la vida de todas.

"Lamento profundamente la irreparable pérdida de la vida de la señorita Maryori Noemí Yumán, en un evento desafortunado, que enluta no solo a su familia sino a toda una nación (...) Este suceso me llena de mucho pesar y pido a Dios por el consuelo para sus padres y demás allegados, con quienes me solidarizo", se lee en el escrito.

Calderón también indicó que el deceso de Yumán está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) y que él ha colaborado de manera voluntaria y directa con el caso.

"Aunque gozo del derecho de antejuicio, esto con el objetivo de una justicia pronta y cumplida. Aclarando a la ciudadanía que confío que el proceso de investigación será eficiente y determinará lo acontecido", señaló el diputado.

Este es el comunicado:

Comunicado: Ante los recientes hechos, quiero expresar lo siguiente: pic.twitter.com/H7eutgGJX1 — Carlos Roberto Calderón (@CrCalderongt) November 5, 2022

El caso de Maryorí Yumán

La joven de 20 años fue encontrada sin vida, en un área de apartamentos, se conoció preliminarmente que estaba participando en una fiesta de Halloween, en un apartamento del diputado Carlos Roberto Calderón.

Según fuentes cercanas al caso, Maryori, el legislador y varias personas más estaban en una discoteca la noche del 31 de octubre, pero durante la madrugada del Día de Muertos, se dirigieron a un apartamento, para continuar la fiesta.

Primeras hipótesis

Las primeras hipótesis de la muerte de Yumán apuntan a que la mujer habría caído del quinto piso, en donde se encuentra el apartamento del diputado.

Preliminarmente, se conoció que la víctima no era amiga del legislador ni de sus amigos y después de ingerir bebidas alcohólicas habría pedido un espacio para descansar, por lo que ingresó a un dormitorio que tenía acceso a un balcón, por causas que se desconocen cayó y fue encontrada fallecida en el patio del edificio.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló que la causa de muerte se encuentra en estudio y que "se realizaron estudios complementarios por ser una investigación criminal".