Doble enfrentamiento armado termina con dos sicarios capturados en Escuintla

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Dos terroristas que se enfrentaron a tiros con la Policía, luego de haber atacado a balazos a dos personas fueron capturados en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla.

Dos sicarios se enfrentaron a tiros contra la Policía Nacional Civil, luego que momentos antes atacaran a balazos a dos personas en Escuintla.

La captura se logró en el cantón Voladores, zona 3 de Escuintla y se trata de Héctor Morales, de 41 años y Fredy Marroquín, de 34, quienes intentaron huir de los agentes desde la colonia Prados del Río.

Los detenidos son presuntos responsables de haber realizado un ataque en la ruta a finca El Salto, que dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.

Las fuerzas de seguridad capturaron a los dos sicarios momentos después de un ataque armado. (Foto: PNC)

Tenían antecedentes

En la persecución uno de los criminales disparó a lo agentes, por lo que estos respondieron hiriendo a los sicarios quienes fueron trasladados con la respectiva custodia policial a un centro asistencial.

En el lugar de la captura quedó una motocicleta, la cual se estableció que usaban para cometer asesinatos y poder escapar de las escenas del crimen. Además, se localizó una pistola con un cargador y tres cartuchos útiles.

Morales, tiene orden de captura por portación Ilegal de arma de fuego, del 10 de febrero de este año por un juzgado de Escuintla y cuatro antecedentes por robo, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa, promoción o estímulo a la drogadicción y portación ilegal de arma blanca.

Mientras que Marroquín, tiene un antecedente por violación.