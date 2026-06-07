Guatemalteca habría recibido más de $500 mil por traficar menores

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La mujer está siendo señalada de ocultamiento de extranjeros sin autorización para permanecer en Estados Unidos, además de otros cargos.

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Autoridades federales de Estados Unidos afirman que una mujer guatemalteca ganó cientos de miles de dólares como parte de una red dedicada al tráfico de migrantes, incluidos menores no acompañados, mediante el uso de identidades falsas y solicitudes fraudulentas para obtener su custodia.

De acuerdo con una denuncia penal presentada en Ohio, Maritza Cahuec Coc y un presunto cómplice habrían utilizado alias y documentación falsa para presentarse como familiares o patrocinadores de menores migrantes ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), con el objetivo de facilitar su ingreso y permanencia en Estados Unidos.

Maritza Cahuec Coc enfrentaría varios cargos penales. (Foto: DHS)

Los investigadores sostienen que entre 2019 y 2023, la acusada presentó al menos 12 solicitudes de patrocinio de menores. Ocho de ellas habrían incluido información falsa sobre su identidad o relación con los niños, y seis fueron aprobadas por las autoridades migratorias. Además, Cahuec también habría coordinado parte de los viajes de sus "clientes" hacia el país norteamericano.

Las autoridades afirman haber reconstruido conversaciones en redes sociales que presuntamente muestran coordinaciones para el tráfico de personas y discusiones sobre precios.

Según las acusaciones, la guatemalteca y su cómplice coordinaban el traslado de menores no acompañados (Foto: CNN)

Además, durante un allanamiento realizado en mayo en la residencia de la connacional en Ohio, agentes encontraron a 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad.

De acuerdo con una agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, las cuentas bancarias de Cahuec Coc y de su supuesto cómplice recibieron más de $550 mil (Q4.1 millones) entre 2023 y 2024, dinero que, según las acusaciones, estaría relacionado con actividades de contrabando de migrantes.

La acusada fue arrestada y enfrenta cargos que incluyen conspiración para cometer fraude, robo de identidad agravado y ocultamiento de extranjeros sin autorización para permanecer en Estados Unidos. Se espera que en los próximos días o semanas se tenga una audiencia sobre el caso.

*Con información de News Nation y The Free Press