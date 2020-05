EE.UU.: Médicos expertos de la Casa Blanca, en cuarentena

La pandemia entró a la Casa Blanca. Tres miembros del equipo del coronavirus permanecerán a aislados, entre ellos el epidemiólogo, Anthony Fauci, y dos médicos más.

Fauci es la imagen de la divulgación científica sobre el Covid-19 para los estadounidenses. Sin embargo, él y los otros trabajadores que han iniciado la cuarentena tuvieron contacto con, por lo menos, una persona que dio positivo.

El viernes 7 de mayo los tres se sometieron a un test pero dio negativo. Sin embargo, mantendrán las medidas de precaución, trabajando desde su hogar en las próximas semanas. Fauci se presentará a la Casa Blanca, si llegara a ser requerido.

La decisión de entrar en cuarentena se debe a los casos positivos de Katie Miller, portavoz del vicepresidente, Mike Pence, y el de un asistente militar presidencial, de quien no se conoce la identidad.

Sin embargo, para los trabajadores que viajan con Pence y con el mandatario estadounidense, Donald Trump, así como para la mayor parte del personal de la Casa Blanca, la instrucción es que deben acudir a su puesto de trabajo con relativa normalidad, informó el Washington Post.

Mientras tanto, Trump insiste en no utilizar mascarilla, incluso el 3 de abril dijo al respecto: "Lo pueden hacer. No lo tienen que hacer. Yo elijo no hacerlo".

El virus acecha muy cerca a la familia del presidente estadounidense, pues el sábado, diversos medios internacionales confirmaban que una asistente personal de Ivanka Trump estaba contagiada de Covid-19. Pero, en la prueba realizada a Ivanka, y a su esposo Jared Kushner, ambos dieron negativo.