El documental que mostrará el fuerte regaño de un árbitro a Messi

La UEFA ha preparado un documental sobre el trabajo de los árbitros que se llama “Man in the Middle” y se estrenará el próximo 16 de noviembre.

Este documental sobre los árbitros contará con cuatro capítulos y se estrenará uno por semana a través de UEFA.tv. Este archivo audiovisual sigue la vida profesional y personal de 16 colegiados de la Champions, de 11 países diferentes durante un periodo de 18 meses (febrero de 2019 - agosto de 2020).

En el vídeo de adelanto, una de las primeras imágenes es la de el holandés Kuipers dando un fuerte regaño a Messi durante el partido que el Barcelona ganó 3-0 al Liverpool en las semifinales de 2019, aunque después el equipo “red” remontaría en la vuelta.

️ Coming next week:



⚽ An unprecedented insight into one of the toughest jobs in football. What does it take to be a #UCL referee?



▶️ A new four-part series will track the professional and private lives of Europe's top officials. pic.twitter.com/r9n9l2pi9r — UEFA (@UEFA) November 12, 2020

“Messi! ¡Vamos! Date prisa, muéstrame respeto. Lo haces siempre. ¡Vamos ya!”, grita Kuipers al entender que el argentino estaba perdiendo tiempo.

En ese entonces el argentino protestó durante todo el partido por una mano no señalada en el área del Liverpool, a lo que el holandés trata de explicar que fue muy rápida la acción.

*Con datos de Marca.com