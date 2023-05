Desapareció sin dejar rastro y fue localizada años después tras aparecer en Netflix

Una niña secuestrada hace seis años en Estados Unidos, fue hallada gracias a una imágenes que aparecieron en Netflix.

Kayla Unbehaun desapareció el 4 de Julio de 2017 en Illinois, Estados Unidos, cuando tenia nueve años. Sin embargo, en las últimas horas fue encontrada a salvo en Carolina del Norte.

Kayla Unbehaun fue secuestrada a los 9 años.

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) dijo que Kayla fue encontrada después de casi seis años desde que se emitió una orden de arresto por secuestro contra la madre, Heather, en 2017.

En ese año, su padre era el que tenía la custodia y su madre sólo tenía autorizado el derecho de visita.

Kayla Unbehaun y su padre Ryan.

"Estoy muy contento de que Kayla esté en casa a salvo. Quiero dar las gracias a los departamentos de Policía y Bomberos de la ciudad de Elgin, Illinois, al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y a todas las fuerzas del orden que ayudaron en su caso", expresó el padre de la joven, Ryan, en un comunicado.

BREAKING NEWS ‼️



NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT — National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) May 16, 2023

El hallazgo lo hizo el dueño de un negocio en Carolina del Norte, ya que al parecer reconoció a Kayla luego de verla en un episodio del documental de Netflix llamado "Misterios sin resolver" donde se hacia mención del caso de la joven, de esa cuenta llamó a la policía, de acuerdo con el reporte del canal de televisión WSOC.

NCMEC indicó que Kayla Unbehaun la vieron por última vez el 5 de julio de 2017 antes de ser "presuntamente secuestrada por su madre". Ese mismo día, el padre se dirigía a recoger a la niña a una dirección en Illinois, sólo para darse cuenta de que Heather se había escapado con su hija un día antes, expresó la NBC Chicago.

El canal dijo también que Heather Unbehaun, de 40 años, se encuentra detenida bajo una fianza de 250 mil dólares tras ser detenida durante el fin de semana.