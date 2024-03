"Como dos gotas de agua": El parecido de Allisson Valdez y su mamá

-

En redes se viralizó un video donde Allisson Valdez posa para una sesión fotográfica con su mamá, y el parecido es asombroso.

En TikTok se hizo viral la sesión navideña familiar de la querida presentadora guatemalteca y muchos concordaron en que Allisson es espejo de la mujer que le dio la vida.

"Allisson y su mamá son dos gotas de agua hermosas", comentó una usuaria a un clip donde ambas están en un escenario navideño.

Foto: Oficial.

Padres se llevan el show

"Mi mamá y mi papá, tan lindos", dijo la conductora. En una publicación reciente también explicó que en muchas ocasiones sus padres la acompañan a sus compromisos de trabajo en los departamentos, pues la familia es muy unida y la apoyan.

Poco a poco Valdez ha ido mostrando a sus padres a quienes afirma deberles todo y de quienes agradece haber sido su soporte desde siempre.

Allisson presumió a sus padres. (Foto: TikTok)

"No es que siempre me acompañen, hay momentos muy especiales en los que ellos van. Si lo pudieran hacer siempre, lo harían con todo el cariño, pero ellos pasan trabajando. Si ellos tienen un espacio libre, me llevan y yo la mujer más feliz y bendecida", aseguró.

♬ sonido original - Allissonvaldez14 @allissonvaldez14 Respuesta a @amitigresamazarie #allissonvaldez

MIRA:

♬ perfect by ed sheeran - ˢᵖᵉᵈ ᵘᵖ ᵃᵘᵈⁱᵒˢ ✧˖* @allissonvaldez14 Respuesta a @Rosyg281 mama y yo #allissonvaldez