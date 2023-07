Edwin Luna habla sobre lo ocurrido con la influencer Yuribi Gómez y le dedica canción

-

Edwin Luna habla sobre lo ocurrido con la influencer guatemalteca Yuribi Gómez y le dedica una canción durante concierto.

EN CONTEXTO: Muere la influencer guatemalteca Yuribi Gómez

Por medio de un video publicado en Instagram, el líder de la agrupación musical "La Trakalosa de Monterrey" se refirió a la muerte de la influencer guatemalteca Yuribi Gómez, quien estuvo hospitalizada por varios días.

El cantante mexicano aseguró que le han preguntado sobre las causas del deceso de Gómez, pero que no le corresponde hablar sobre ello, debido a que la joven era su sobrina política y que por respeto a la familia de Kimberly Flores, prefiere mantenerse al margen.

"A todos los que me están preguntando cómo está la situación de Yuribi, no me corresponde a mí hablar acerca de eso porque es mi sobrina política. Entonces por respeto a toda la familia de mi esposa yo me tengo que mantener al margen", dijo Luna.

Además, explicó que no podrá acompañar a Flores en las honras fúnebres de Yuribi, debido a que tiene otros compromisos musicales tanto en México como en Nashville, Estados Unidos y lamentó que al igual que cuando murió su progenitor no pudo estar mucho tiempo.

"Quisiera estar con mi esposa y darle un gran abrazo. Pero tengo que salir, sonreír y dedicarle mi evento a Yuribi, cantar con la gente y con el corazón", reiteró Luna en su video.

El cantante mexicano, líder de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna se refirió a la muerte de la influencer guatemalteca Yuribi Gómez. pic.twitter.com/L8La6Vkn4T — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) July 27, 2023

Emotiva canción

Durante un concierto que se llevó a cabo la noche del recién pasado miércoles 26 de julio, Luna le dedicó la emotiva canción "Préstame a mi padre" a la joven guatemalteca y pidió un aplauso para todos los seres queridos en el cielo.

Así fue la dedicatoria:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edwin Luna (@edwinlunat)

Yuribi Gómez permaneció internada durante varios días en el Hospital General San Juan de Dios en donde falleció el miércoles 26 de julio, tras sufrir complicaciones de salud, que hasta el momento no han sido detalladas.