EE.UU permitirá ingreso a extranjeros completamente vacunados desde el 8 de noviembre

Estados Unidos levantará restricciones para personas provenientes de ciertos países y aceptará a todos, siempre y cuando estén vacunados.

Estados Unidos anunció el viernes que permitirá el ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el covid-19 a partir del 8 de noviembre.

"La nueva política de viajes estadounidense, que exige la vacunación de los viajeros extranjeros a Estados Unidos, entrará en vigor el 8 de noviembre", anunció en Twitter Kevin Muñoz, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, especificando la fecha de una iniciativa ya adelantada el mes pasado.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi — Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

"Este anuncio y fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres", precisó.

En marzo de 2020, para frenar la propagación del coronavirus, Estados Unidos cerró sus fronteras a los viajeros procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y China, y más tarde sumó a la lista a los procedentes de India y Brasil. También prohibió el ingreso por tierra desde México y Canadá.

In alignment with the new international air travel system that will be implemented in November, @DHSgov will begin allowing travelers from Mexico and Canada who are fully vaccinated for COVID-19 to enter the United States for non-essential purposes… (1/) https://t.co/eAejKwsRHV — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) October 13, 2021

Estas restricciones generaron trastornos a nivel personal y económico.

Para los viajeros que lleguen por aire, Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los tres días antes de la salida.

Para el ingreso terrestre, la Casa Blanca anunció esta semana que el levantamiento de las restricciones se haría en dos etapas.

A partir del 8 de noviembre, podrán cruzar la frontera de Canadá o México las personas que vengan por motivos considerados "no esenciales", por ejemplo familiares o turísticos, a condición de estar vacunados.

Las personas que vengan por razones "esenciales", por ejemplo, los conductores de camiones, estarán exentas.

Pero a partir de enero, la obligación de la vacuna anticovid se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su entrada a Estados Unidos.