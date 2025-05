-

Elon Musk anunció este miércoles que abandona el gobierno de Estados Unidos, en el que dirigía el bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de recortar el gasto federal.

"A medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo", escribió en su red X.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

*Con información de AFP