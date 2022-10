El extraño video de Elon Musk a poco tiempo de vencerse el plazo para comprar Twitter

Elon Musk debe adquirir Twitter en un plazo de dos días si quiere evitar ir a juicio contra la red social, antes de esto publicó un curioso mensaje en la misma red social que lo demanda.

El magnate publicó un video en su cuenta oficial de twitter donde aparece ingresando a las oficinas de la red social en Nueva York, entre sus brazos llevaba un lavamanos, sorprendiendo a sus seguidores.

"Entering Twitter HQ – let that sink in!" (Entrando a Twitter, deja que eso se hunda) expresó haciendo un juego de palabras que mezcla la expresión, "sink in" (que se puede traducir dejarlo que se absorba, asimilarlo, digerirlo o que descanse) con la definición literal de "sink", que es lavamanos.

(Foto: Twitter)

Este fin de semana se definirá el destino de la red social ante el monstruo tecnológico o ambos se enfrentarán en los tribunales de Delaware.

Musk iba a comprar la empresa en abril del 2022 por 44 mil millones de dólares pero se echó para atrás motivando a Twitter a entablar una demanda.

El jefe de Tesla buscó una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó y demandó, ahora se definirá en qué concluye esta pelea.

La empresa no retirará la demanda hasta que se haga la compra. Se dice que ambos trabajan para llegar al acuerdo antes del plazo.

MIRA EL VIDEO: