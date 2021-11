El enigmático mensaje de Luis Miguel en sus redes sociales

En la cuenta oficial de Luis Miguel en redes sociales se lee un enigmático mensaje en vísperas de la tercera temporada de su bioserie; esto, despertó la curiosidad en muchos fanáticos.

En su cuenta oficial de Twitter, el artista publicó un mensaje que intrigó a sus seguidores, y que se lee:

"La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales!".

Se desconoce la causa por la que el famoso escribió esto, y ello ha creado incertidumbre.

Algunos internautas le contestaron al respecto:

"Absolutamente, quienes lo amamos no lo creemos y ¡nos indignó!", "Nunca creí nada, Micky. Son muchos años de fan para poder creer tantas mentiras. Ojalá pongas en su lugar a los responsables de esto", "Yo no le veo nada de malo, en ningún momento la está ofendiendo. Es la verdad, él la ayudo a refinarse un poco y eso no tiene nada de malo ni de ofensivo".

No se sabe si el comentario viene por alguna represalia a algún nuevo personaje de esta entrega o solo se trató de un simple recordatorio a quienes la ven.

Así se expresó: