¡Enorme fracaso! Apex Legends Mobile cerrará sus servidores

Apex Legends Mobile confirmó las sospechas: cerrará sus servidores y dejará de estar disponible para celulares.

Respawn Entertaiment anunció que el próximo 1 de mayo cerrarán para siempre los servidores de Apex Legends Mobile, un videojuego para teléfonos de "Battle Royal", que no tuvo el desempeño adecuado a menos de un año de su lanzamiento. El juego ya no estará disponible en iOS y Android.

La empresa avisó que el juego dejará de estar disponible en las últimas horas del próximo 1 de mayo. Según explica la compañía, el cierre se debe a la imposibilidad de mantener los estándares de calidad esperados debido a circunstancias que escapan a su control.

¿Cómo era el videojuego?

Apex Legends Mobile comenzó con buen pie, llegando a estrenar un héroe exclusivo en dispositivos móviles. También estuvo entre los nominados a mejor juego del año en móviles, galardón que terminaría llevándose el fabuloso Marvel Snap.

Sin embargo, las cosas menguaron. Prueba de ello es que el comienzo de la Temporada 4 ya se había retrasado durante casi un mes. Tampoco era esta la primera vez que Respawn cometía un error similar. Apenas unos meses después del lanzamiento ya tuvo que posponer el estreno de una nueva campaña al no tener el nuevo contenido listo para la fecha prevista.

No habrá reembolso

Debido al inminente cierre de Apex Legends Mobile, los desarrolladores han deshabilitado cualquier opción de gastar dinero real en la aplicación y eliminaron el título de Google Play y la App Store.

Eso sí, no habrá reembolsos para lo que los jugadores hayan gastado hasta ahora. "No haremos devoluciones de las compras con dinero real, de acuerdo a los Acuerdos de Usuario de EA", decían desde la compañía. Una decisión que, aunque ayudará a paliar el golpe económico que supone el cierre del juego, no gustará nada a unos usuarios.





Desde Respawn también han querido asegurar que la decisión no implica absolutamente nada para el resto de plataformas en las que el juego está disponible.

La versión original de Apex Legends se mantiene extraordinariamente fuerte. Solo teniendo en cuenta los números del juego en Steam, el título todavía se maneja en cifras de 400 mil usuarios simultáneos en los mejores momentos del día. En este sentido, no hay peligro de que se tomen decisiones similares en estas plataformas. Además, añaden que este fracaso no les impedirá explorar de nuevo el mercado de iOS y Android.