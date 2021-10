Érika Alcocer de "La Academia" sufrió un robo violento

Érika Alcocer, la ganadora de la segunda generación de La Academia, compartió un video donde muestra que fue víctima de robo con violencia.

La famosa compartió un video de una cámara de seguridad que captó el momento en el que asaltantes se acercaron a ella y su familia, les robaron el automóvil y los atacaron.

Las víctimas fueron violentadas a punt de pistola. (Foto: OFicial)

Érika se encontraba con el productor musical, JJ Mezzara, su hija Majo Alcocer, quien también participó en "La Voz México" y con su cuñada Vaneira Ramírez Mendoza. Su hija fue golpeada durante el evento.

“La delincuencia está a flor de piel, se veía venir después de la caída de la economía mundial. Ayer así nos robaron el coche, nuestros celulares y demás pertenencias; hace unas horas, a mano armada, con violencia y en la reja de la entrada a nuestra casa, ¡inaudito e indignante!”, escribió.

“JJ Mezzara entregó el carro intentando estar tranquilo, pero aún así no sirvió de mucho porque se fueron contra Majo Alcocer y le dieron un ‘cachazo’ que le causó sangrado para quitarle su celular y una bolsa con sus guantes de box, mientras mi cuñada Vaneira Ramírez Mendoza y yo nos metíamos a denunciarlos para que la Policía llegara rápido. Sí llegaron rápido, pero solo tomaron nuestros datos y se fueron sin hacer nada aún viendo sangrar a Majo. Después en el (Ministerio Público) MP fue lo mismo, no nos dejaron entrar a los 3 a declarar y con todo y mi hija herida ahí presente en sus narices, no la atendieron”, explicó en la descripción del mensaje.

Ericka fue ganadora de la segunda temporada de "La Academia". (Foto: Oficial)

“Estamos solos ante la delincuencia, así que cuídense mucho y siempre al pendiente de todos los ángulos antes de llegar a sus casas, por lo pronto esta es nuestra única forma de comunicación y no tenemos transporte, esperamos solucionarlo lo más pronto, porque por la burocracia e ineptitud de nuestras autoridades no sabemos qué tan ágiles puedan ser los movimientos que haya que hacer para intentar ‘recuperar’ por lo menos el coche”, explicó la exparticipante del reality.

La ganadora de la segunda generación celebrado en 2003, solo logró grabar un disco como solista llamado "Devuélveme la vida".

