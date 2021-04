La escalofriante fractura de Chris Weidman en la pelea de UFC 261 (video)

La pelea entre Chris Weidman y Uriah Hall duró menos de lo esperado, debido a una escalofriante fractura durante el evento de la UFC 261.

___

OTRAS NOTICIAS: El espectacular nocaut considerado el mejor del año en la UFC

___

Apenas transcurría el segundo 17, cuando Chris Weidman le dio una patada baja a Uriah Hall en el combate de artes marciales mixtas de la UFC 261. Ese era el segundo golpe de la pelea, pero los huesos de Weidman no resistieron el impacto.

En fotografías y el video se observa cuando la tibia y el peroné de Weidman se fracturaron en el impacto.

El luchador regresó el pie derecho hacia atrás, para pararse, pero la fractura no le permitió permanecer de pie y cayó a la lona.

El árbitro detuvo la pelea y Hall ganó, pero no festejó su triunfo en solidaridad con su rival. Mientras que Weidman tuvo que salir en camilla.