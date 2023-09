Estadounidenses se hacen virales al conversar en q'eqchi

-

Dos estadounidenses se hicieron virales por hablar con fluidez el idioma q'eqchi.

A través de TikTok se dio a conocer un clip donde dos visitantes misioneros conversaron con el alcalde en funciones de San Pedro Carchá, Winter Coc Ba, quien dejará la comuna el 14 de enero a las 14 horas.

La conversación se hizo viral en redes sociales y muchos guatemaltecos se entusiasmaron de que los extranjeros se motivaran por conocer más a fondo el lenguaje de la localidad.

Esto platicaron:

Visitante 1: buen día ¿qué tal está? soy Armadillo.

Winter: ¡qué bien! Yo también soy Armadillo.

Visitante 1: ah ¿usted también es de verdad?

Winter: sí de verdad y ¿tú?

Visitante 2: yo soy Pollo Blanco.

Winter: ¿tú eres Pollo Blanco?

Visitante 2: sí, porque tengo el cerebro muy pequeño.

Winter: siéntense, descansen, bienvenidos a esta municipalidad, estamos felices de recibirlos.

Visitante 1: soy de Las Vegas Nevada.

Winter: qué bien ¿y tú?

Visitante 2: yo soy de Estados Unidos, pero nací en el estado de Utah, por California, ¿conoces?

Winter: no, solo he escuchado.

Visitante 2: es un buen lugar, ahí nací y vivo yo.

Winter: ¡qué bien!, me nombraron como Armadillo.

Visitante 1: qué bonito nombre y muy bueno, fui a Panzós y una persona me dijo que era como mi nombre real: Bacus.

Winter: ¡qué bien! Elder Bacus y tú ¿por qué eres Pollo Blanco?

Visitante 2: porque viví en La Tinta y no sabía hablar q'eqchi, entonces las personas me decían que tenía el cerebro pequeño como el del pollo blanco, así que ahora aprendí. Estar y vivir en Carchá Alta Verapaz es bonito y me gusta.

Winter: ¿te gusta?

Visitante 2: sí.

Winter: ¿acá están viviendo?

Visitante 1: sí, estamos trabajando en el evangelio hermano, iniciamos nuestro evangelio en las aldeas de Panzós y ahora estamos acá. Escuchamos que tu labor es muy buena, gracias por ser así.

Winter: gracias también a ustedes, una vez me llamaron por teléfono ¿quién fue?

Visitante 1: fui yo

Winter: ya estaba en casa cuando me llamaron por eso no los pude atender, pero ahora sí, los estoy atendiendo como atiendo a todas las personas que me visitan, hacen bonita labor, que bueno, sigan así ¿cuántos meses se quedarán acá?

Visitante 1: cuatro meses más.

Winter: ¿ustedes dónde comen, dónde se alimentan?

Visitante 1: dónde sea, dónde nos regalen, nos gusta el caldo ¡oh!, el caldo es delicioso.

Winter: ¿le gusta el caldo al pollo blanco?

Visitante 1: nosotros queremos probar el caldo de Winter Coc Ba, ¡dicen que es buenísimo!

Winter: ¿ustedes no toman café?, nosotros tomamos mucho café.

Visitante 1: no tomamos café, mejor el cacao que es delicioso.

Winter: ¿y la limonada?

Visitantes: también, ¡es deliciosa!

Winter: ¡qué bien que estén acá! De repente saludan a las personas que nos están viendo.

El clip se ha extendido a través de las redes sociales de manera reciente.

MIRA EL VIDEO: