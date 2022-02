Netflix: "Estamos muertos" logra superar a "El Juego del calamar"

La nueva serie de Netflix "Estamos muertos" (All of Us Are Dead) sumó 124,79 millones de horas reproducidas durante sus primeros tres días disponibles en la plataforma, superando a "El juego del calamar".

La trama surcoreana de zombis también ganó en datos a las nuevas temporadas de "Cobra Kai", "Emily in Paris" y "Sex Education".

Según se contempla, "Estamos muertos" podría estar entre las diez series más populares de Netflix de habla no inglesa durante el primer mes en la plataforma.

Se basa en el webtoon titulado "Now at Our School" de Joo Dong-geun, publicado entre 2009 y 2011. Ahora es distribuido con el mismo nombre que el del programa y está disponible para su lectura en el sitio oficial de Webtoon.

La trama se centra en la batalla entre estudiantes convertidos en zombis y aquellos que lograron sobrevivir a este Apocalipsis. Está protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo y Lee Yoo-mi.

Sin agua, comida, Internet ni teléfonos disponibles, los sobrevivientes deben usar equipos que encuentran alrededor de la escuela para protegerse e intentar permanecer vivos un día más o se convertirán en la próxima comida de la horda.

"Estamos muertos" pasó a "El juego del calamar", que alcanzó 63.19 millones de horas en su primer fin de semana. Los números obtenidos por "All of Us Are Dead" en su debut hacen pensar que pueda llegar a quitarle la corona en menor tiempo, pues el programa ya es un completo éxito.